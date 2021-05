Claudio Baglioni compie 70 anni

Roma - Claudio Baglioni, "un cantastorie dei nostri giorni", come recita il titolo del suo secondo disco, compie 70 anni. Il cantautore nato il 16 maggio 1951 nel quartiere romano di Montesacro (da qui nasce la sua canzone "'51 Montesacro"), nel suo mezzo secolo di carriera - 16 album originali, 12 album dal vivo, 3 album da interprete e numerose raccolte vendute in oltre 60 milioni di copie - è sempre stato un irregolare nel mondo della musica leggera.

La canzone d'autore, forse, non gli ha mai perdonato lo straordinario successo che ha avuto. Un successo di popolo, in cui generazioni - senza guardare a inutili classificazioni, soprattutto quando andava di moda l'impegno e la militanza politica - si sono rispecchiate "strada facendo" nelle sue canzoni d'amore, nelle sue storie della giovinezza e in quelle della sua maturità, ma anche nelle sue 'narrazioni' dei temi sociali che di volta in volta sentiva e nel suo costante racconto della "vita è adesso". E da "cantautore del popolo", tra serenate, memorie dolorose e piene di speranza, illusioni e delusioni, ha coniato anche, grazie a uno dei suoi primi concerti negli stadi, nel 1981 con il tour "Alè-oò", un canto che è diventato l'inno di tanti tifosi nel mondo.

Baglioni si è affermato con il terzo album "Questo piccolo grande amore" (1972), il cui brano eponimo si è rivelato uno dei successi più

ampi e duraturi nella canzone d'autore italiana: al Festival di Sanremo del 1985 venne eletto "Canzone del secolo". L'attitudine a interpretare ed esprimere sentimenti diffusi tra gli adolescenti ("Quella sua maglietta fina tanto stretta al punto che m'immaginavo tutto...") si è accompagnata, con il passare del tempo, a una sempre più matura e articolata sensibilità musicale, come testimoniano brani, ad esempio, come "I vecchi", "Le ragazze dell'est", "Avrai", "Notti", "Fotografie", "Uomini persi", "Dagli il via", "Mille giorni di me e di te", "Io sono qui", "Sono io".

Il primo album

Il 18 settembre 1970 esce il primo album ufficiale: "Claudio Baglioni". Da allora il cantautore romano ha pubblicato - in Italia - 16 album originali, 12 album dal vivo, 3 album da interprete e numerose raccolte di successi. Ha registrato in italiano, spagnolo, francese, inglese, portoghese, maltese, tedesco e polacco. Ha creato oltre 360 composizioni, tra canzoni e suite, oltre a 4 opere musicali.

Gli anni 90

Negli anni '90, di pari passo al costante successo che lo ha accompagnato tra dischi, concerti ed esibizioni in tv, ha riscoperto il desiderio di completare gli studi e nel 2004 Baglioni ha conseguito la laurea in architettura presso l'Università "La Sapienza" di Roma. Due anni dopo ha preso attivamente parte alle manifestazioni della XX Olimpiade Invernale di Torino 2006 in veste di tedoforo e componendo "Va'", l'inno ufficiale della manifestazione. Peraltro Baglioni aveva già composto l'inno dei Mondiali di nuoto 1994, l'inno della Nazionale italiana di calcio 1998 e poi di nuovo realizzerà l'inno dei Mondiali di Nuoto 2009. È stato protagonista di due serie televisive cult, "Anima mia" (1997) e "L'ultimo Valzer" (1999), in compagnia di Fabio Fazio.

Della sua produzione più recente vanno ancora ricordati gli album "Gran concerto" (2009); "One world - Un solo mondo 2010" (2010); "Un piccolo Natale in più" (2012); "ConVoi" (2013); il live "Capitani coraggiosi" (2016), registrato durante l'omonimo tour con Gianni Morandi.

Nel 2015 ha pubblicato il libro "Inter nos", in cui ha raccolto pensieri e riflessioni che in cinque anni ha scritto su Internet, mentre è del 2017 "Non smettere di trasmettere", raccolta delle lettere scritte ai fans sulla sua pagina Facebook. Direttore artistico del Festival di Sanremo 2018 - riconfermato per il 2019 -, nello stesso anno ha pubblicato "Al centro. Con la musica che batte dentro", raccolta della produzione musicale di cinquant'anni di carriera, cui ha fatto seguito l'album di inediti "In questa storia, che è la mia" (2020), uscito a sette anni di distanza dal precedente. Proprio il successo del primo dei suoi due Sanremo, punteggiato dai grandi successi di Baglioni eseguiti spesso in duetto con gli ospiti del festival, ha dimostrato ancora una volta quanto le sue canzoni siano popolari tra gli italiani di almeno tre generazioni.

Claudio Baglioni architetto

Baglioni ha progettato, in qualità di architetto (si è laureato nel 2004), teatri stagionali all'aperto, un teatro itinerante innovativo per 5000 spettatori, la riqualificazione - per intrattenimenti e vita sociale - dell'intero quartiere della fabbrica del gas (gazometro) di Roma.

Nella notte del passaggio di millennio (1999-2000) ha tenuto un concerto straordinario in piazza San Pietro davanti a 300.000 persone e a Papa Giovanni Paolo II.

Nel 2007 presso il Santuario di Loreto ha chiuso la Giornata mondiale dei giovani, davanti a un milione di persone arrivate da tutto il mondo e alla presenza di Papa Benedetto XVI. Baglioni è stato il protagonista italiano dello "Human Rights Now Tour" per Amnesty International, uno degli ideatori e artefici del "World Food Day Concert", il concerto raduno per la Fao, di fronte al Colosseo e a 700.000 presenze di pubblico e del "Live8" il mega concerto, organizzato in contemporanea in dieci tra le principali capitali mondiali, contro la povertà e per la cancellazione del debito dei paesi in via di sviluppo.

Claudio Baglioni e Lampedusa

Per dieci anni Baglioni è stato ideatore, promotore, organizzatore e protagonista di "O'Scia" sull'isola di Lampedusa: rassegna di arti e musica dedicata al tema dell'immigrazione e dell'integrazione culturale, al quale hanno partecipato oltre 300 tra i più grandi nomi del mondo dello spettacolo e del panorama musicale italiano e internazionale. Per sensibilizzare Istituzioni, forze politiche, opinione pubblica e media sul tema migrazioni, Baglioni ha tenuto nel settembre 2006 un concerto nell'emiciclo del Parlamento Europeo a Bruxelles.

Nel luglio 2013 a Lampedusa Claudio Baglioni ha incontrato Papa Francesco, primo Pontefice a visitare l'isola toccata dal dramma dell'immigrazione.

È uscito a nel febbraio 2009 il film "Questo piccolo grande amore" (una storia ispirata alla vicenda narrata nel suo primo album di successo "1972" la cui title track è stata votata come canzone del secolo) che ha visto Baglioni in qualità di soggettista e sceneggiatore insieme a Ivan Cotroneo per la produzione di Medusa Film; in primavera ha pubblicato il libro "Qpga", per la prima volta in qualità di romanziere per Mondadori, ottenendo un successo di pubblico con oltre cinque ristampe del romanzo e in estate è ripreso il tour legato all'album e al progetto Qpga in 52 grandi spazio scenici italiani, tra cui il Teatro Greco di Siracusa e l'Arena di Verona.