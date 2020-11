Come fare spesa in modo "sensuale", bufera sulla Rai: sospeso 'Detto Fatto'

Proteste sui social e nel mondo politico per un tutorial che spiega come fare la spesa in modo sexy, andato in onda martedì a 'Detto Fatto' su Rai2, denso di luoghi comuni triti e ritriti. "Un episodio gravissimo, che nulla ha a che vedere con lo spirito del Servizio Pubblico e con la linea editoriale di questa Rai - dice l'ad Fabrizio Salini, concorde con lo sdegno sollevato unanimemente tra le forze politiche -. Ho avviato un'istruttoria per accertare responsabilità e stiamo facendo valutazioni sul futuro di questo programma", che nel frattempo è stato comunque sospeso.

Nel siparietto si vede la pole dancer Emily Angelillo, in minigonna di pelle e tacco 12, che spiega come muoversi tra gi scomparti del supermercato, spingendo il carrello con la giusta postura e raccogliendo i prodotti dagli scaffali in maniera "intrigante". "Forse occorrerebbe un tutorial non su come fare la spesa ma su come fare servizio pubblico non calpestando il valore e la storia della Rai", ha detto il sottosegretario all'Editoria Andrea Martella. "Si offre un'immagine della donna stereotipata e indegna del servizio pubblico. Salini e i dirigenti Rai devono rispondere di quanto accaduto all'opinione pubblica e alle donne" incalza la portavoce della conferenza delle donne democratiche, Cecilia D'Elia. C'è da chiedersi quale selettivo concorso statale abbiano superato i cervelloni a capo dell'impresa.

"Mi prendo parte della responsabilità di ciò che è accaduto - scrive su Instagram la conduttrice, Bianca Guaccero -. Sono una donna, una mamma single, che combatte ogni giorno per ciò in cui crede... soprattutto nella difesa della categoria che rappresento.. la donna... ho sempre lavorato proponendo di me una immagine molto lontana da quella della donna oggetto... cercando di abbattere qualsiasi muro di pregiudizio e maschilismo... ma sono la conduttrice di un programma, mi prendo parte della responsabilità di ciò che è accaduto. Chiedendo scusa a tutti, per la superficialità con cui è stata gestita questa situazione da parte di tutta la nostra squadra".