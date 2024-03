Comiso, sradicati due alberi. FOTO

Comiso - “Otto marzo 2024: l’atto barbarico è compiuto. I due ficus adulti, ultradecennali, sono stati sradicati”.

E’ la denuncia che arriva dal capogruppo del Pd al Consiglio comunale, Gigi Bellassai, che aggiunge: “L’amministrazione Schembari sarà ricordata nella storia della città per aver cancellato due alberi e un’area verde alla quale tutti eravamo legati, dimostrando una chiara mancanza di sensibilità verso la natura e gli ecosistemi urbani. Un esempio fuorviante per i nostri giovani ai quali chiediamo rispetto dell’ambiente e senso civico. Informeremo l’assessorato regionale Territorio e ambiente, predisporremo una interrogazione per la verifica oggettiva degli eventuali danni e verificheremo l’effettivo trapianto al cimitero di Pedalino e il loro improbabile attecchimento”.