Comune di Vittoria: concorso per istruttori tecnici diplomati

Vittoria - Il Comune di Vittoria ha indetto un concorso per profili tecnici, finalizzato alla copertura di 2 posti di lavoro. La selezione è rivolta a diplomati e prevede l’assunzione di istruttori dei servizi tecnici, mediante contratto a tempo indeterminato – categoria C. Per candidarsi c’è tempo fino al 15 febbraio 2023. Di seguito diamo tutte le informazioni utili sulla selezione, i requisiti richiesti, come fare domanda e rendiamo disponibile il bando da scaricare.

REQUISITI

Possono partecipare al concorso per istruttori tecnici indetto dal Comune di Vittoria i candidati in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Unione Europea o di altre categorie previste dai bandi; età non inferiore agli anni 18 e non superiore al limite per il collocamento a riposo; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; assenza destituzione, licenziamento o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità; assenza di condanne penali che, salvo riabilitazione, possono impedire l’instaurazione e/o il mantenimento del rapporto di impiego; Diploma di Geometra, Perito Industriale ( Istituto tecnico industriale ad indirizzo edile), oppure Laurea in Ingegneria o Architettura considerata titolo assorbente, tra quelle indicate nel bando.

SELEZIONE

I candidati saranno sottoposti a due prove d’esame, una prova scritta e una orale. Per maggiori dettagli sulle procedure selettive si rimanda alla lettura del bando che alleghiamo a fine articolo.

DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di partecipazione al concorso del Comune di Vittoria per istruttori tecnici (geometri), redatta su apposito MODELLO (Doc 67 Kb), deve essere presentata entro il 15 febbraio 2023 con una delle seguenti modalità: tramite raccomandata con avviso di ricevimento; tramite consegna a mano; tramite posta elettronica certificata (PEC) da inoltrare al seguente indirizzo: protocollogenerale@pec.comunevittoria-rg.it.

Alla domanda è necessario allegare: fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. ricevuta di versamento della tassa concorso, non rimborsabile, di € 10,00.

BANDO

Tutti gli interessati a partecipare al concorso per istruttori tecnici sono invitati a leggere con attenzione il BANDO (Pdf 928 Kb) che regolamenta la selezione.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Le successive comunicazioni relative ai diari delle prove d’esame e la graduatoria finale saranno pubblicate sul sito internet del Comune alla sezione ‘Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso’.