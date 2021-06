Concorso internazionale Sol d'Oro a Verona, menzione per olio Frigintini

Verona - Gli oli siciliani sono stati protagonisti della 19esima edizione del concorso internazionale Sol d'Oro, tenutosi a Verona e organizzato da Veronafiere. Sette aziende hanno sfiorato il podio che assegna i Sol d'Oro, d'Argento e di Bronzo, aggiudicandosi la prestigiosa Gran Menzione, che premia gli oli finalisti: nella categoria extra vergine fruttato intenso, la Gran Menzione è andata ad 'A Turri' Dop Monti Iblei-Frigintini, di Frantoi Covato, di Ragusa e a 'Letizia' dell'Az. Agricola Rollo, di Ragusa; nella categoria biologico, ben tre Gran Menzioni: a 'Il Primizio', della Tenuta Chiaramonte di Ragusa, a 'Frantoio Galioto Bio', dell'azienda agricola Fisicaro Sebastiana di Ferla (SR), e al 'Bio' della soc. cooperativa Agrestis, di Buccheri (SR).

Nei monovarietali, ancora una Gran Menzione a Sebastiana Fisicaro di Ferla, per la 'Tonda Iblea'; tra gli Absolute beginners, la Gran Menzione è andata a 'Contrada Scintilia', di Francesco Di Mino. La degustazione in anteprima degli oli vincitori è in programma durante le giornate degli Evoo Days, il forum di approfondimento della filiera oleicola (5-6 luglio 2021 a Veronafiere), riservata alla stampa e ai partecipanti al Forum. La cerimonia di premiazione con la consegna dei riconoscimenti Sol d'Oro, d'Argento e di Bronzo e delle Gran Menzioni, si svolgerà domenica 17 ottobre in occasione di Sol&Agrifood Special edition (17-19 ottobre).