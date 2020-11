Confermato l'obbligo di mascherina per i bambini sopra i 6 anni

Il Consiglio di Stato conferma l’obbligo per i bambini di età superiore ai 6 anni di indossare la mascherina: con un decreto cautelare monocratico depositato oggi è stata respinta l’istanza di sospensiva, avanzata dai genitori di alcuni bambini tra i 6 e gli 11 anni, delle misure contenute nei dpcm del 3 e 17 novembre.

Palazzo Spada, con il suo decreto, non ha quindi riformato la decisione cautelare già presa dal Tar del Lazio. Nel decreto odierno, però, firmato dal presidente della terza sezione del Consiglio di Stato, si dispone l’acquisizione agli atti del verbale dell’8 novembre scorso del Comitato tecnico scientifico in vista della camera di consiglio collegiale davanti al Tar fissata per il 16 dicembre.