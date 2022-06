Conte dice no ai cannoli, meglio una stigghiola VIDEO

Palermo - Giuseppe Conte mangia stigghiole ma rifiuta i cannoli: “Hai sbagliato presidente” dice qualcuno al giovane Luciano, che si era presentato con un vassoio di cannoli pronti per il leader 5 stelle. Il riferimento a Totò Cuffaro, che con i cannoli festeggiò la sua condanna per favoreggiamento alla mafia, scatena una risata nel codazzo di sostenitori e curiosi che ha seguito nella coloratissima Ballarò l'ex presidente del Consiglio, oggi alla sua seconda giornata di campagna per le comunali del capoluogo siciliano. Conte, tra gli artefici e i difensori del reddito di cittadinanza, è stato accolto da cori e offerte culinarie di vario genere ma dopo la stigghiola mangiata poco prima lo spazio nello stomaco - ha fatto capire con un gesto della mano - era bello che finito.