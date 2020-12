Controlli a Capodanno, il Viminale: “Saremo inflessibili”

Roma - La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, annuncia "uno spiegamento di forze dell’ordine molto imponente" per i controlli di Capodanno: “Saremo inflessibili - assicura -, le discoteche aperte la scorsa estate hanno contributo a moltiplicare i contagi da Covid-19. Non possiamo più permettercelo, per questo saremo inflessibili nei controlli e nelle sanzioni”. Pure sul web: “Siamo molto concentrati anche sul monitoraggio della rete internet per impedire che si affittino case dove riunirsi non rispettando le regole e il distanziamento”.

“Dall’11 marzo sono state quasi 30 milioni le verifiche sulle persone e 8,5 milioni quelle sugli esercizi commerciali – aggiunge Lamorgese -. Gli italiani hanno mostrato un atteggiamento di grande responsabilità e spero fortemente che questo spirito di collaborazione sia confermato anche la notte di Capodanno”. Soprattutto per evitare un lockdown a gennaio: “Mi auguro proprio di no, le chiusure territoriali differenziate rappresentano l’opzione per evitare di ripiombare in una chiusura totale dell’intero territorio nazionale”. Le forze dell’ordine si stanno occupando anche dei controlli e delle scorte per il trasporto dei vaccini: “Al momento non ci sono particolari criticità anche se reputo inaccettabili le minacce di morte no-vax indirizzate all’infermiera dello Spallanzani che per prima è stata vaccinata in Italia. Episodi simili devono essere monitorati con attenzione e perseguiti con il massimo rigore”.