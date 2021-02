Covid, nessun morto nel ragusano il 5 febbraio

Ragusa - Nessun morto per Covid in provincia di Ragusa nelle ultime 24 ore: resta fermo a 194 il numero dei positivi deceduto per covid in provincia dall’inizio della pandemia. Calano i contagi: i positivi sono complessivamente 350 (ieri erano 366), di cui, 319 si trovano in isolamento domiciliare, 8 sono alla Rsa di Ragusa e 23 ricoverati nei reparti Covid. Sono stati eseguiti un totale di 275.497 tamponi.

I dati per Comune: 11 Acate, 8 Chiaramonte Gulfi, 33 Comiso, 1 Giarratana, 3 Ispica, 56 Modica, 1 Monterosso Almo, 11 Pozzallo, 75 Ragusa, 4 Santa Croce Camerina, 12 Scicli, 98 Vittoria, 6 i positivi da fuori provincia. Sono 23 i ricoverati tra Ragusa e Vittoria. 18 al Giovanni Paolo II: 10 in malattie infettive, 2 in Area Grigia e 6 in terapia intensiva. 5 al Guzzardi in area Covid. I guariti dall’inizio della pandemia sono 7.155.