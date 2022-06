Covid, boom di contagi nel ragusano: +334 in 24 ore

Ragusa - Sale ancora, come avviene ormai da giorni, il numero dei contagi Covid in provincia di Ragusa: in base al bollettino odierno dell'Asp, giovedì 16 giugno, i positivi si sono impennati a 2.378 dai 2.044 di ieri, i postivi sul territorio ibleo, in gran parte nel capoluogo.

Nella lista dei nuovi casi settimanali, in Sicilia il ragusano è terzo a quota 410 ogni 100mila abitanti (+24,7% rispetto alla settimana precedente); dietro solo Siracusa 444 (+20,4%) e Catania 439 (+39,6%). La buona notizia è che non si registra alcun decesso e i ricoveri sono perfino scesi dai 35 di ieri agli attuali 33. Il dettaglio dei positivi nei 12 comuni: 52 Acate, 42 Chiaramonte Gulfi, 162 Comiso, 30 Giarratana, 146 Ispica, 533 Modica, 2 Monterosso, 142 Pozzallo, 679 Ragusa, 76 Santa Croce Camerina, 213 Scicli, 268 Vittoria.