Covid, c’è la “variante italiana”: cosa dicono i nostri esperti

Una variante nostrana di Covid-19, isolata a Brescia, simile a quella inglese – di cui potrebbe anzi essere precorritrice - che circola in Italia già da agosto: gli scienziati s’interrogano sulla scoperta del presidente della Società italiana di virologia Arnaldo Caruso, soprattutto in ottica vaccino, sebbene quelli in distribuzione pare siano ugualmente capaci di neutralizzala. L’individuazione della mutazione si è arrivati, come spesso accade in medicina, “casualmente - racconta Caruso - osservando una persistenza virale anomala in un paziente che aveva sofferto di Covid ad aprile: anche dopo la guarigione, i tamponi effettuati da agosto in poi avevano sempre dato esito positivo con virus ad alta carica”.

"Potrebbe far capire perché abbiamo avuto così tanti casi a ottobre e novembre, con una diffusione molto facile del virus in aree particolari", afferma Matteo Bassetti, direttore delle Malattie infettive del San Martino di Genova. "I virus a Rna come il Covid sono instabili di per sé e si modificano per sopravvivere - osserva il virologo dell'università di Milano, Fabrizio Pregliasco -, di mutazioni ce ne sono state più di 12mila fra piccole e grandi ed è importante monitorare questo aspetto anche per i vaccini”. Caruso ha annunciato all’Adnkronos la costituzione di “consorzio tricolore” di colleghi, sul modello britannico, per inaugurare anche da noi “un'attività di sequenziamento virale cruciale per prevenire il diffondersi di eventuali varianti più temibili per la salute e potenzialmente capaci di vanificare l'efficacia di farmaci e vaccini", ma anche “per affrontare future pandemie” di nuovi virus. Certo sono attività complesse e soprattutto costose e, al contrario di altri paesi europei, il nostro patisce una cronica carenza di finanziamenti per la ricerca e di una regia unica che la diriga. Per il momento, comunque, la parola d’ordine resta “ottimismo”.