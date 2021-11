Covid, il necrologio: "Morto con tutte le due dosi di vaccino"

Napoli - Fa discutere un manifesto funebre affisso in questi giorni vicino piazza Carlo III, nel capoluogo partenopeo, su cui i familiari del defunto, morto per complicazioni legate al Covid, hanno specificato che «è mancato con tutte le due dosi di vaccino». «Non aveva nessuna patologia, non era obeso, né fumatore e non beveva - dice il figlio Carmine -. Ero arrabbiato e nel pieno della disperazione, chiesi all'agenzia di pompe funebri di scrivere questa cosa. L'esperienza di mio padre è stata negativa, quindi io mi sono sentito di fare una "recensione negativa", chiamiamola così, per la mia famiglia".