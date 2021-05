Covid: L. Orlando,bene zona gialla adesso avanti con vaccini

PALERMO, 14 MAG "Il passaggio della Sicilia, da lunedì prossimo, in zona gialla ci ricorda quanto siano stati fondamentali i sacrifici da parte della stragrande maggioranza dei palermitani e dei siciliani". Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando commenta in un video l'annuncio della nuova classificazione della Regione grazie al miglioramento dei dati sui contagi Covid nell'isola. "Quest'obiettivo, adesso, sottolinea dev'essere rafforzato da una campagna vaccinale che deve correre per consentire in totale sicurezza le riaperture delle attività economiche profondamente colpite dalla crisi pandemica. Riprendiamo con lo stesso spirito di responsabilità il cammino bruscamente interrotto più di un anno fa". (ANSA).