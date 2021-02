Covid nel ragusano, nessun morto l'8 febbraio

Ragusa - Nessun decesso per Covid oggi nel ragusano, mentre calano i positivi, che sono 298, di cui, 265 si trovano in isolamento domiciliare, 8 sono in Rsa e 25 ricoverati. I tamponi eseguiti in totale sono 281.943. I ricoverati sono 20 al Giovanni Paolo II (11 Malattie Infettive, 3 area grigia, 6 Terapia Intensiva) e 5 in aera Covid al Guzzardi di Vittoria. I guariti ragusani dall’inizio della pandemia sono 7.226