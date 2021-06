Covid Sicilia, altre 3 zone rosse e una proroga

Ragusa - Proprio nell'ultimo giorno in cui scadevano le ultime 4 zone rosse siciliane, ne sono state istituite tre nuove a partire da domani, venerdì 11 giugno: Aidone (Enna), Francofonte (Siracusa, nella foto) e Valledolmo (Palermo) resteranno in lockdown fino giovedì 17 giugno incluso. Nonostante il trend in ribasso ci sono ancora comuni che registrano focolai di Covid. Alla stessa data il governatore Nello Musumeci ha prorogato ieri sera le massime misure restrittive a Prizzi, in provincia di Palermo. Restano dunque sempre 4 le micro red zone sull’Isola per almeno un’altra settimana.