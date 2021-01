Covidzone, la app per districarsi fra i divieti nazionali e locali

Una web app che tiene traccia di tutti i dpcm e delle restrizioni nelle varie regioni italiane, per aiutare i cittadini a orientarsi meglio tra disposizioni governative e locali. Sta riscontrando un certo successo l’idea di Asusual-lab, un collettivo di giovani esperti del web che ha lanciato il sito www.covidzone.info.

Una piattaforma utile per tenere i fili di regole che cambiano in continuazione o se bisogna spostarsi per necessità in un’altra regione: basta un clic per avere subito ogni aggiornamento su coprifuoco, autocertificazioni, movimenti e quant’altro. Il progetto nasce senza fini di lucro, è gratuito e accessibile a tutti.