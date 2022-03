Crolla parete aeroporto Palermo, panico tra passeggeri VIDEO FOTO

Palermo - Le forti raffiche di vento, che hanno raggiunto anche i 64 nodi, hanno abbattuto nella notte una parete di cartongesso e sfondato la porta a vetri di un gate dell’aeroporto internazionale 'Falcone e Borsellino' di Palermo. Subito è scattato il piano di emergenza e lo scalo è tornato operativo solo stamattina. «Si è creato - dicono da Punta Raisi - un effetto "camino" che ha abbattuto una parete di cartongesso».

Tra i passeggeri in attesa per la partenza si è creato il panico, come vediamo nel filmato allegato, ma sono stati fatti evacuare dal varco staff e per fortuna non ci sono stati feriti. In tutto sono saltati 8 voli. Problemi anche al traffico stradale, a causa della caduta di alberi: nell'ultimo video gli automobilisti bloccati sull'A19 in direzione Villabate, in attesa dell'arrivo dei soccorsi sotto la pioggia.