Dall’antipasto ai Cannoli. Tutto a casa tua con il servizio di delivery

Se c’è un merito che va riconosciuto al Covid è sicuramente quello di aver posto l’accento sulle connessioni fra persone, aziende e progetti. In questo scenario nasce la collaborazione fra Gabriella e Luca del ristorante Galù e Davide di Cannolia, due tra le realtà più interessanti del nostro territorio. Un’alleanza nata in pochissime battute: uno scambio di sms, una predisposizione mentale e il gioco è fatto.

Da un lato il Galù che in questi giorni ha festeggiato il primo anno di Delivery, e dall’altro Cannolia che proprio a marzo dello scorso anno svelava il nuovo progetto dedicato al cannolo caldo. Competenza e passione hanno accomunato Luca e Davide, spingendoli verso un progetto temporaneo di alleanza e condivisione.

Grazie al servizio di Delivery, ogni weekend porteranno in tutte le case dei loro clienti un menu completo delle loro specialità: dal sushi al caciucco, fino ad arrivare ai Cannoli di ricotta e pistacchio. Da qualche giorno è possibile, infatti, farsi arrivare direttamente a casa sia le proposte di Luca e Gabriella pubblicate nei loro canali social che la Magic Box di Cannolia che comprende 4 cialde 100% artigianali, ricotta o creme a scelta in sacca a poche e granelle di decorazioni.

Un servizio nato per rendere le loro specialità a portata di divano. Un’idea semplice, basata sulle connessioni fra imprenditori con interessi comuni, che genera valore aggiunto sia per i clienti che per le imprese. Da qui a venire non ci si può accontentare, aspettando chissà cosa, perché nessuna impresa potrà permettersi il rischio di diventare l’ennesima commodity. Queste alleanze e connessioni sicuramente rappresentano il punto da cui partire nell’era del post Covid.