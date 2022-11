E' morta Nonna Giovanna, la star di TikTok. VIDEO

Pisa - Era diventata una star dei social a novant’anni suonati, pubblicando su Instagram, Facebook e TikTok video da migliaia di visualizzazioni insieme al nipote Nicola. “Nonna Giovanna” se ne è andata ieri, nella sua casa di Navacchio, probabilmente a causa di un malore e non perché caduta dentro il caminetto di casa, come era stato riportato in un’agenzia delle 22.47 nella quale si affermava che «una donna di 91 anni» fosse «morta carbonizzata».

Il post del nipote: «Nonna non è finita nel caminetto»

«Nonna non stava bene da un po’stava lentamente regredendo sempre di più, nonostante facessimo sempre vedere il contrario, perché volevamo trasmettervi tranquillità, affetto, familiarità, ironia, e leggerezza. Negli ultimi giorni, era peggiorata, e se ne è andata a causa di un malore fatale, ma con serenità, seduta vicino al suo amato caminetto, ma non ci è finita dentro». Così Nicola Pazzi, il nipote di “Nonna Giovanna”, ha voluto smentire la notizia che l’anziana sia deceduta dopo essere finita carbonizzata dentro il caminetto. Il nipote ha affidato la sua rivelazione a un lungo post sui social. «Nonna vorrebbe che voi continuiate a ridere di tutte le c....te che diceva e che dicevamo insieme. Vorrebbe che voi viveste come lei vi ha insegnato: mangiando, bevendo e mandando tutti a quel paese! Mi raccomando, al funerale (che si terrà domani - venerdì 25 novembre alle 15 alla chiesa di Visignano in provincia di Pisa) non venite con le lacrime agli occhi, perché sennò nonna vi tira il malocchio, come sempre».

Star dei social a 90 anni

Giovanna Malfatti, originaria di Frosinone, 91 anni compiuti da poco, era diventata da due anni protagonista insieme al nipote Nicola, attore, di sketch ironici e divertenti, pubblicati in video sui social e diventati virali. Su Instagram aveva da poco superato il traguardo dei 100 mila follower, mentre su TikTok sfiorava già il milione. «Nemmeno il Covid l’aveva fermata - dice un vicino di casa di Nonna Giovanna -. Sembrava più forte di tutto, era stata una grande lavoratrice, una donna innamorata della vita. E si divertiva come una ragazzina a fare l’influencer sui social».

«Una nonna che non ne vuole sapere di piegarsi allo scorrere del tempo»

A luglio Giovanna e Nicola avevano annunciato così il successo su Instagram: «Cari amici, siamo arrivati a 100.000 followers su Instagram! È un risultato che ci rende molto orgogliosi, e sapete il motivo? Innanzitutto, perché questo accade nel 2022: un’epoca in cui si è perso il sapore della risata semplice e genuina, lo stupore limpido della spontaneità. Un’epoca in cui il politicamente corretto sta distruggendo ogni forma d’arte e di cultura, e appesantendo la quotidianità, portandoti a pesare ogni singola lettera che esce dalla tua bocca. Un’epoca in cui si predicano bontà, amicizia, amore e rispetto, ma alla fine ci chiudiamo nell’ individualismo e nell’egoismo, vivendo di apparenza, e di poca sostanza. Noi, vi mostriamo la nostra quotidianità, i nostri semplici e puri modi di fare, la voglia di ridere e scherzare di un nipote di 27 anni, con una nonna di 90 anni che non ne vuol sapere di piegarsi allo scorrere del tempo».