E' morto Gianni Clerici, giornalista, scrittore, tennista

Bellagio, Como - È morto Gianni Clerici: lo scrittore giornalista e storica firma di "Repubblica" del tennis si è spento a Bellagio, sul Lago di Como. Avrebbe compiuto 92 anni a luglio.

Una vita intera dedicata al tennis, prima come giocatore, poi come giornalista e scrittore, e infine come spalla di Rino Tommasi in migliaia e migliaia di telecronache per le reti Mediaset, Telecapodistria, Tele+, Tele2 e infine Sky.

Gianni era nato a Como il 24 luglio 1930, da famiglia comancina a memoria d'uomo. Prima categoria e azzurro di tennis, aveva partecipato a Wimbledon nel 1953 perdendo al primo turno contro lo jugoslavo Stefan Laslo. Per problemi di salute era stato costretto ad abbandonare la carriera di giocatore da numero 5 d'Italia, per poi laurearsi con una tesi in storia della religione romana. Ha iniziato la sua carriera di giornalista a La Gazzetta dello Sport, poi è passato a Il Giorno fin dalla fondazione del quotidiano e infine a La Repubblica. Era considerato il maggior esperto di tennis del mondo, soprattutto dopo la pubblicazione, nel 1974, di "500 anni tennis" (Mondadori), una bibbia del gioco tradotta in francese, inglese, tedesco, spagnolo e giapponese e ancora oggi il libro di tennis più venduto al mondo. Nel 2006 è stato inserito nella "International Tennis Hall of Fame", primo giornalista non anglofono della storia e secondo italiano di sempre dopo Nicola Pietrangeli (insignito nel 1986).



Tra i tanti libri scritti da Gianni Clerici vanno ricordati "Il grande tennis" (Mondadori, 1978) in cui racconta la storia del tennis italiano sotto la lente della Coppa Davis da De Morpurgo fino a Panatta, "Divina" (Corbaccio, 2002), la biografia della grande campionessa francese Suzanne Lenglen e "Wimbledon" (Mondadori, 2013), storia e raccolta di tutti i suoi articoli pubblicati durante i Championships.