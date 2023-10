E’ morto Orazio Fidone, il cacciatore che trovò il corpicino di Lorys

Santa Croce Camerina - E’ morto ieri a Santa Croce Camerina Orazio Fidone, conosciuto come il ‘Cacciatore’ che trovò per primo il corpo privo di vita del piccolo Lorys a Santa Croce Camerina. Per molti giorni, nel 2014, fu ascoltato dagli inquirenti per ricostruire le modalità del ritrovamento del cadavere del bambino. Fidone aveva 74 anni.