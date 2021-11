E' morto Padre Alfio Salemi

Catania - Ha destato molta commozione a Catania la scomparsa di padre Alfio Salemi, stimato parroco della chiesa di San Luigi Gonzaga che si trova in viale Mario Rapisardi. Nato a Zafferana Etnea nel 1932, fu ordinato sacerdote il 21 luglio 1957 per l’imposizione delle mani dell’arcivescovo mons. Guido Luigi Bentivoglio e nel 1969 cominciò a guidare la comunità religiosa in quella chiesa che rappresentava all’epoca un punto di ritrovo in un quartiere all’estrema periferia di Catania. I

funerali avranno luogo mercoledì 1 dicembre nella sua stessa Parrocchia alle 16,00. Sempre all'interno della chiesa è stata allestita la camera ardente per consentire a quanti lo desiderano di poter rendere omaggio alla salma del sacerdote.