Ecco la Noto trasformata nella Francia del Seicento da Joe Wright

Noto - Francia del Seicento? Noto, Sicilia, pardon. Il regista londinese Joe Wright è dietro la macchina da presa e dirige Peter Dinklage eHaley Bennet nel ruolo di Cyrano e Rossana. In via Trigona è stato allestito un mercatino, con antiche carrozze che percorrono le eleganti salite che conducono alla chiesa di Sant’Agata. Le scene in notturna vengono girate sotto la chiesa di San Francesco d’Assisi all’Immacolata, mentre nei giorni scorsi il set era in via Nicolaci e alla loggia del Mercato, dopo le scene d'interno a Palazzo Castelluccio.

Le riprese del “Cyrano de Bergerac” di Joe Wright proseguono e fra un mese si sposteranno a Scicli, sul colle di San Matteo. Tutti i professionisti che gravitano attorno al set (oltre 200 persone) sono costantemente sottoposti a tampone, ben due volte a settimana. Il primo ciak è stato dato il 9 ottobre, con Cyrano e Rossana che si incrociano per la prima volta davanti alla Basilica di San Nicolò. E' la prima scena del film.