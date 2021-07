Edoardo Tasca, giovani tennisti crescono

Scicli - Lo scilitano Edoardo Tasca, categoria under 14, è stato selezionato per partecipare al Master Estivo Little Tennis Champions. Il gruppo di piccoli tennisti, composto da 10 maschi e 10 femmine provenienti da tutta Italia, si è dato appuntamento a Torino il 30 Giugno.

Nel corso del Master saranno introdotti i valori del programma di borse di studio Little Tennis Champions 2022-26: una vera e propria dimostrazione del programma internazionale LTC che verrà lanciato nel 2022. Dopo il ritrovo a la presentazione dei ragazzi a Torino, il Master avrà inizio in Sardegna presso il Forte Village Resort fino al 25 Luglio.

Parteciperanno alla formazione dei ragazzi il responsabile tecnico dell’ academy Emilio Sanchez Vicario e i migliori coach e tennisti partner di I Tennis Foundation di formazione tecnico-tattica–mentale e attitudinale.

Soddisfazione per tutto il Tennis Club, ma soprattutto per il Maestro Roberto Tasca che segue da sempre il figlio Edoardo nel suo percorso sportivo che dura ormai da diversi anni.