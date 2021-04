Emilio Fede ricoverato, è grave

Milano - Il giornalista siciliano Emilio Fede (Barcellona Pozzo di Gotto, 1931) è ricoverato in condizioni molto gravi all’ospedale San Raffaele di Milano. L’ex direttore del Tg4, che compirà 90 anni il 24 giugno, era stato ricoverato lo scorso novembre al Covid residence di Ponticelli, una struttura dell’Asl di Napoli per le persone contagiate con sintomi non gravi.