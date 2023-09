Equitazione, salto ad ostacoli, bene Ginevra Maria Maggio

Modica - Equitazione, Ginevra Maria Maggio in sella a Garrangrena Mervin si è classificata prima su 63 partecipanti nella categoria pony LBP 80 yunior, e classificata sempre al primo posto nelle tappe delle Fasi Regionali di salto a stacoli.

Ginevra Berlino in sella a Peter Pan settima classificati su 63 partecipanti nella categoria pony LBP 80 yunior.

Martina Barrotta in sella a Oriente Di Giulfo prima classificata su 24 partecipanti nella categoria B 80. Roberta Raniolo in sella a Shuamhi Dirl terza classificata su 15 partecipanti nella categoria C 125 yunior. Tutte e quattro le ragazze sono della provincia di Ragusa.

Questi i 4 binomi convocati per la Finale Nazionale. Alla Finale Nazionale del Progetto Sport che si svolgerà all' Horses Riviera Resort - San Giovanni In Marignano (RN) dal 5 all'8 ottobre, accedono il 25% dei binomi migliori di ogni livello/gruppo che hanno partecipato alla Fase Regionale suddivisa in 11 tappe. Sono appartenenti all' A.S.D. Circolo Ippico San Bartolo - Istruttore Empoco Emanuele - Presidente Platania Veronica. I ragazzi si allenano a livello agonistico nella Scuola Jumping Pozzallo presso lo stabile Terre Rosse di Pozzallo-RG.