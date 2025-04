Escursione a cava Martorina a Modica. VIDEO

Modica - Nel tratto iniziale della Cava Martorina, in contrada Muraglia Mendole, si rinviene una chiesa rupestre, con molta probabilità già ricadente nel feudo di Bugilfezza, in antico verosimilmente molto più esteso di quanto possa lasciare intendere il toponimo – di origine araba - che si mantiene tuttora, limitato, però, ad una piccola contrada appena un po’ più a monte. Lo sgombero degli ipogei delle case Giusti ha permesso dei sopralluoghi, grazie ai quali si è potuta rilevare, nell’ipogeo A, la presenza di una croce incisa a destra dell’ingresso. Si ipotizza, infatti, un utilizzo come ambiente di culto nella tarda etá romana e successivamente nel XVII°-XVIII° secolo come reclusorio per marinai in quarantena.