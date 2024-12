Escursione a Torre San Filippo a Ragusa. VIDEO

Ragusa - Torre San Filippo a Ragusa è una dimora nobiliare fortificata ed edificata intorno alla metà dell’800 (probabilmente una delle date di rifacimento della Villa è quella incisa su una delle porte di accesso al cortile interno), sorge su un punto strategico e si mostra come un fortino in piena regola che, un tempo, fungeva da torre di avvistamento per meglio controllare i lavori dei campi e la conduzione delle masserie. Si trova, perciò, al centro di un feudo sulla vallata Cava Volpe, nei pressi della diga di Santa Rosalia, caratterizzata da torrenti e ricca vegetazione. Gli spazi di certo non mancano: è composta dal Castello, a pianta labirintica, che era la dimora estiva della famiglia proprietaria, della superficie di circa 750 metri quadri, che si sviluppa su due piani. Qui si trovano 2 ampi saloni, 2 cucine, 8 camere da letto e 3 bagni. Ma le peculiarità di questo gioiello non terminano qui. Nel patio si trova la chiesa, dalla facciata curiosamente gotica come il portone d’ingresso. Nel corpo rurale, invece, denominato “casa mandria” sono presenti edifici di pertinenza quali fienili, magazzini e stalle, aventi una superficie di ulteriori 750 metri quadri.

