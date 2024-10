Export, Continella, Baps: banche alleate imprese

Milano - Saverio Continella, Amministratore Delegato di Banca Agricola Popolare di Sicilia, ha preso parte alla VI Edizione degli Stati generali dell'Export, tenutasi a Milano. Di seguito la dichiarazione: “In un contesto sempre più globalizzato, è necessario avvicinare l’economia finanziaria a quella reale”.

Lo ha dichiarato Saverio Continella, Amministratore Delegato della Banca Agricola Popolare di Sicilia in occasione della VI Edizione degli Stati Generali dell’Export a Milano.

"Le imprese italiane devono trovare nel sistema bancario un alleato solido e capace di affiancarle nel loro percorso di crescita. Costruire una identità esportativa è il passo fondamentale per poter competere e rafforzare il ruolo dell’Italia, non solo come produttore di eccellenze, ma anche come protagonista economico al pari degli altri Paesi. In questa ottica, Banca Agricola Popolare di Ragusa ha da poco concluso un’importante operazione finanziaria che ha visto la fusione di Banca Sant’Angelo e la nascita di Banca Agricola Popolare di Sicilia, la più grande banca regionale. Un impegno volto ad affermare una banca di prossimità che accompagni i clienti, le famiglie e le imprese nelle sfide che ci attendono, come la transizione digitale e quella ecologica.”