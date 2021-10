Facebook cambia nome: si chiamerà Meta

Non più Facebook, ma Meta. Il nuovo nome di Facebook è Meta. Lo ha annunciato Mark Zuckerberg nel corso dell’evento Facebook Connect, giovedì 28 ottobre, sottolineando che la priorità del colosso californiano sarà il cosiddetto metaverso e non Facebook, inteso come social network. Ecco il logo:

"Benvenuti nel nuovo capitolo delle connessioni sociali". Così Facebook ha annunciato ufficialmente tramite social il suo nuovo nome, con il quale si prepara a entrare nell'era del metaverso. Da oggi, si chiamerà Meta. L'obiettivo, ha dichiarato la società, è aiutare a costruire un futuro dove la gente avrà più modi per giocare e connettersi all'interno del metaverso.