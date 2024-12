Facebook, WhatsApp e Instagram down oggi 11 dicembre

Oggi 11 dicembre 2024 Facebook, Instagram e WhatsApp risultano down. Tutti i servizi firmati Meta stanno registrando disservizi a livello non solo italiano, ma globale. Sulla versione statunitense di Downdetector ci sono già migliaia di segnalazioni, idem dicasi per la versione italiana. Se fino a qualche minuto fa alcuni servizi di Meta si riuscivano a usare seppur lentamente, in questo momento sono praticamente inutilizzabili. In stesura WhatsApp in Italia è di gran lunga il servizio più segnalato per quanto riguarda questa ondata di disservizi.

Sul Downdetector americano sono già decine di migliaia le segnalazioni (WhatsApp oltre 60.000), e anche sulla versione italiana alcuni servizi di Meta sono già stati segnalati da oltre 11.000 utenti. Non solo, coinvolti dal down ci sono ovviamente anche Threads e Facebook Messenger, che sono legati indissolubilmente rispettivamente a Instagram e Facebook.

Al momento non è dato sapere quali siano i problemi legati ai servizi di Meta. The Verge ha battuto poco fa la notizia confermando che anche negli Stati Uniti il down è diffuso su tutto il territorio. Svariati utenti stanno sfruttando social e servizi alternativi, come banalmente Reddit, X e anche Bluesky, per confermare il disservizio.