Finanza, una donna al comando della Tenenza di Pozzallo

Pozzallo - Il Sottotenente Emanuela Vaio ha assunto l’incarico di Comandante della Tenenza di Pozzallo, in sostituzione del Luogotenente Antonio Cuscusa. L’Ufficiale, di origini campane, laureata in scienze politiche e relazioni internazionali con un master in criminologia, dopo aver trascorso gli ultimi anni al Comando Generale – III Reparto Operazioni, è stato assegnato alla Tenenza di Pozzallo, al termine di un percorso di formazione presso l’Accademia del Corpo.

Il Luogotenente Cuscusa, che continuerà ad operare a Pozzallo, quale Comandante della Squadra Operativa Volante, era subentrato al Capitano Francesco La Scala che, dopo tre anni di permanenza presso la citata Tenenza, è stato trasferito presso il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma.