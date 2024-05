Fine della Formula Uno al quartiere Jungi a Scicli

Scicli - Azioni concrete per la messa in sicurezza delle arterie stradali di Scicli e in particolare per le strade sensibili, dove ci sono molti pedoni. La Polizia locale ha installato stamani gli attraversamenti pedonali rialzati in viale dei Fiori al quartiere Jungi in prossimità dell’Istituto superiore Quintino Cataudella. Si tratta di una delle strade più trafficate di Scicli anche in ragione della sua funzione di circonvallazione di fatto del quartiere Jungi, che mette in collegamento il viale I Maggio con la via Brancati e con la strada provinciale 39, la Scicli-Donnalucata. Purtroppo, alcuni automobilisti percorrono questa strada a velocità sostenuta mettendo a rischio l’incolumità dei pedoni che nel caso specifico sono utenti deboli della strada, studenti minorenni. I nuovi attraversamenti indurranno automobilisti e motociclisti a pigiare il piede sul freno e a concedere la precedenza ai pedoni.

L’intervento rientra in una più generale azione di prevenzione e messa in sicurezza delle arterie stradali messa in campo dall’amministrazione presieduta dal sindaco Mario Marino.