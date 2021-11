Fumata nera alla raffineria di Augusta VIDEO

Augusta – Online le immagini una nube nera si è innalzata ieri da uno dei camini della raffineria Sonatrach di Augusta a causa di “un malfunzionamento”, comunica l’azienda, secondo cui il danno sarebbe stato risolto in poche ore e la fumosità non comporterebbe rischi per la popolazione.

“Chiunque abbia visto il video – denunciano oggi gli ambientalisti siracusani, pubblicando il filmato - , si starà chiedendo com’è possibile non parlare di rischi davanti ad emissioni di questo genere e che una fumata nera, che di certo non è di vapore acqueo, non comporti nessun rischio per il territorio e la comunità”.