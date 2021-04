Gallio, il farmaco sperimentato in Sicilia contro il cancro alla prostata

Catania - Un nome che ricorda le guerre dell'Antica Roma. 68-Gallio Psma ed è un radiofarmaco di nuova introduzione indicato nello studio del tumore della prostata. Autorizzato in Europa dall’1 aprile scorso, da quella stessa data viene sintetizzato nell’Unità operativa complessa di Medicina nucleare-Pet dell’azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania.

Dalle prime sedute ha consentito di discriminare in misura più sensibile la presenza di recidiva di malattia anche in presenza di bassi livelli di Psa.

La PET con 68-Gallio PSMA è una metodica che garantisce una maggiore precisione nello studio di questa patologia: il PSMA, infatti, è un antigene di membrana specifico per la prostata, presente in grande quantità sulla superficie delle cellule tumorali della neoplasia prostatica e quindi è un marker ideale per individuare le cellule tumorali attraverso la PET. Marcando dunque questo antigene con il gallio-68 le sedi di malattia metastatica possono essere individuate con precisione e più precocemente”, continua lo specialista.

La PET con PSMA può essere richiesta dallo specialista sia in fase di stadiazione per la malattia prostatica con rischio intermedio o alto, che durante il follow-up dopo prostatectomia o radioterapia in caso di incremento del valore del PSA.