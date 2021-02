Giallo sbiadito, da Nord a Sud shopping e turismo sono già ripartiti VIDEO

Non solo ristoranti presi d’assalto per San Valentino, folle di tifosi al seguito delle squadre ma anche il buon vecchio shopping e perfino il turismo sembrano ripresi alla grande in Italia, almeno a giudicare dalle immagini diffuse online dagli stessi cittadini. Nel primo video il viavai di domenica alla Rinascente di Milano, filmato da un ristoratore che vorrebbe riaprire anche per cena.

Quindi in Sicilia, a Palermo - dove fino a ieri i ristoranti erano chiusi anche a pranzo - una maxi preghiera collettiva immortalata da una passante, dove i partecipanti tuttavia mantengono ancora le distanze. Il brutto tempo sull'Isola ha evitato se non altro il ripetersi dell’invasione delle spiagge. Infine un gruppo di turisti stamani a Venezia, che approfittano dei musei riaperti. Economia e socialità, se qualcuno pensava il contrario, non stanno faticando a ripartire.