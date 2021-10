Giornata dimostrativa sulla potatura dell’olivo con macchine elettriche

Chiaramonte Gulfi - Negli ultimi anni la coltivazione dell’ olivo è stata interessata da notevoli cambiamenti, uno fra i più vistosi la raccolta delle olive con macchine agevolatrici. L’impiego della tecnologia ha permesso all’imprenditore coltivatore di abbassare i costi di produzione, velocizzare le operazioni colturali mantenendo alta la qualità del prodotto.

Per favorire un continuo miglioramento tecnico in campo olivicolo, Tuttagricoltura s.r.l. di Ragusa e l’Istituto Professionale Agrario “P.Grimaldi” di Modica, organizzano giorno 27 ottobre 2021, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, presso l’Azienda Agricola Cinque Colli, in contrada Mazzarronello Sperlinga a Chiaramonte Gulfi, la prima giornata dimostrativa sulla potatura dell’olivo con utilizzo di macchine elettriche.

La Infaco, azienda leader nel settore delle macchine elettriche impiegate in agricoltura, sperimenta da parecchi anni nuove tecnologie in grado di offrire agli operatori agricoli notevoli vantaggi sia in termini economici che ecologici ma anche elevata efficienza in termini di sicurezza. Gli esperti avranno modo di far conoscere ai partecipanti, con prove dimostrative in campo, le macchine di ultima generazione che facilitano le operazioni di potatura delle piante fruttifere.

Un appuntamento importante sia per gli operatori del settore che per gli studenti delle scuole agrarie in quanto favorisce un aggiornamento tecnico di grande rilievo.