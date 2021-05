Giro d'Italia, Damiano Caruso in terza posizione

Montalcino, Siena - Il ragusano Damiano Caruso risale posizioni in classifica generale al Giro d’Italia 2021. Il corridore della Bahrain Victorious è infatti stato uno dei migliori tra i big sul traguardo di Montalcino, dove quest’oggi si è conclusa l’undicesima tappa della Corsa Rosa. Una giornata difficile, caratterizzata da quattro settori di sterrato, nella quale il 33enne ragusano, aiutato anche da un preziosissimo Pello Bilbao, è riuscito a contenere i danni nei confronti della Maglia Rosa Egan Bernal (Ineos Grenadiers), giungendo all’arrivo a soli 26″ dal colombiano e poco dietro a uno degli altri favoriti, Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech). Grazie a questo risultato, Caruso si trova ora in terza posizione nella graduatoria generale con un ritardo di 1’12” da Bernal, risultando così l’italiano meglio piazzato in classifica.

Il ragusano, dunque, si trova ora sul podio provvisorio del Giro d’Italia: “I sogni certe volte si possono avverare, l’importante è continuare a crederci. Voglio godermela e basta, senza pensarci troppo, perché poi alla fine pensare troppo al podio, a qualcosa di così grande, ti toglie solo energie. Invece, le voglio concentrare tutte sulla prestazione”.