Giulio è partito. Per la via Francigena

Modica - La partenza dalla chiesa di San Pietro. Il modicano Giulio Stracquadanio modicano percorrerà oltre 1000 km lungo l’antica Via Francigena, parte di un percorso che dall'Europa occidentale, in particolare dalla Francia, conduceva nel Sud Europa fino a Roma proseguendo poi verso la Puglia, dove vi erano i porti d'imbarco per la Terra Santa, meta di pellegrini e di crociati.

Un lungo percorso spirituale lungo 30 giorni che lo porterà fino a Palermo per poi tornare toccando le province di Messina e Catania.