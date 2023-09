Gli Orizzonti Perduti di Battiato, in una reinterpretazione, a Ispica

Ispica - Si è svolta domenica sera a Ispica presso l’Auditorium Iozzia, ex Chiesa Sciabica, la conferenza stampa di presentazione dell’ultima fatica di Art Evolution, dal titolo “Orizzonti Perduti” l’ultima versione di Omaggio a Battiato.

E' stato illustrato il percorso di come Art Evolution sia arrivato ai nostri giorni e soprattutto di come il progetto più ambizioso dell’Ensemble, ovvero “Omaggio a Battiato”, sia cresciuto nel corso degli anni. Presenti alla conferenza stampa tutto l’Ensemble: il Presidente Giuseppe Guarnieri, l’attore e cantante Alessandro Romano, le violiniste Teresa Lombardo e Nadia Tidona, e l’attore Giovanni Peligra.

“Abbiamo scelto Ispica come location per presentare il nostro CD perché Art Evolution nasce a Ispica nel lontano 2008- ha commentato il Presidente di Art Evolution Giuseppe Guarnieri- “Da quell’anno ci siamo evoluti, siamo cresciuti e siamo giunti fino ad oggi. Siamo davvero molto soddisfatti di questa nostra ultima fatica, “Orizzonti Perduti”, il risultato di un lungo lavoro, e soprattutto motivati dal pubblico. Anzi, posso dire in sincerità che l’idea del CD è nata proprio grazie al pubblico, che ci ha chiesto un album e ci ha stimolati”. “Trovarsi in questo gruppo è stato come trovarsi in una grande famiglia- il commento delle violiniste Teresa Lombardo e Nadia Tidona- “E’ stato stimolante aderire e partecipare a questo progetto, ed anche dobbiamo dire grazie a tutto il gruppo ed in particolare a Giuseppe, sempre intraprendente e pronto con nuove iniziative”. Presenti alla conferenza stampa anche l’Assessore Tonino Cafisi, l’Assessore Carmelo Denaro e il Vice Sindaco Assessore Pippo Barone. A fine conferenza stampa, l’Ensemble si è esibito in concerto con brani del repertorio di “Omaggio a Battiato”, con uno sguardo al futuro: Art Evolution è già pronto per il prossimo spettacolo dal titolo “Tramonto Occidentale”. Le prossime date di presentazione del prossimo spettacolo “Tramonto Occidentale” sono: 20 ottobre a Catania, 3 novembre a Palermo, 7 dicembre a Messina.