Gli spaghetti alla siciliana secondo Luca Pappagallo VIDEO

Ragusa – Il bravo e simpatico chef Luca Pappagallo, di origine toscana, è abituato a chiamarla pasta “alla siciliana” anche se – dice - nessuno dei suoi amici siciliani conosce la ricetta con questo nome, al contrario di chi invece vive fuori dall’Isola.

Pangrattato, aglio, acciughe e olive gli ingredienti essenziali: siciliana o meno, l’importate è che sia buona come sottolinea lui stesso in questa bella videoricetta pubblicata sui suoi canali social, tutta da gustare (come fa sempre Pappagallo alla fine).