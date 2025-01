I cinesi comprano il dominio dell’aeroporto di Comiso e mettono una ragazza in home page

Comiso - Dire che la vicenda è imbarazzante per il pluridecorato manager Nico Torrisi e per il suo cerchio magico di collaboratori che in ruoli diversi da diversi anni gestiscono le sorti degli aeroporti di Comiso e Catania è dire poco. Veniamo al fatto, scoperto da Ragusanews, eppure sotto gli occhi di tutti: il sito internet aeroportodicomiso.com, già di proprietà della società che gestisce lo scalo ibleo, è stato acquistato da ignoti cinesi che hanno pubblicato in home page le immagini di alcuni calciatori e della Coppa Uefa e poi la foto di una ragazza cinese in reggiseno. A questo sito internet, che nulla ha a che vedere con l’aeroporto di Comiso, non si atterra solo, come si dice in linguaggio informatico ma a questo punto quanto mai appropriato visto il tema, facendo una banale ricerca su Google, ma anche dalla pagina Facebook ufficiale dell’aeroporto, che indica appunto come sito istituzionale aeroportodicomiso.com. Ecco la pagina Facebook con il link:

Bene, navigando da cellulare accade che il sito aeroportodicomiso.com restituisca la pagina in cui è scritto “errore 403 forbidden”, per cui non si “atterra” in nessun sito internet dell’aeroporto. Se invece la navigazione avviene da desktop si approda a una pagina in lingua cinese con i calciatori di cui sopra e la ragazza sensuale.

Cosa è successo? I cinesi hanno piratato il sito dell’aeroporto di Comiso? Niente affatto.

Partiamo dalla fine. Il vero sito internet ufficiale dell’aeroporto di Comiso è “aeroportodicomiso.eu”. Il dominio con la desinenza “.eu” è stato registrato il 29 gennaio del 2013, mentre il sito con la desinenza “.it” è stato registrato nel 2004 ma è attivo dal 2008. Il dominio aeroportodicomiso.com è stato aperto nel 2008. Gli utenti che volessero connettersi con il sito dell’aeroporto possono o digitare direttamente “aeroportodicomiso.eu” o possono digitare “aeroportodicomiso.it”. Quest’ultimo dominio fa un redirect verso il dominio con desinenza “.eu”. Per la cronaca, il redirect dalla desinenza “.it” alla desinenza “.eu” è stato deciso nel 2014.

Cosa è successo? Semplice.

Nel maggio del 2024 il dominio internet aeroportodicomiso.com è scaduto, e la Sac, la società che gestisce l’aeroporto di Catania, e l’aeroporto di Comiso, ha lasciato che il dominio scadesse. Quest’ultimo è tornato acquistabile da chiunque, e un furbacchione cinese (ma esistono società in Cina che fanno razzie di domini internet) ha acquistato la proprietà del sito mettendoci dentro tutto ciò che gli piaceva. Una disattenzione costata cara al manager Nico Torrisi, in sella come amministratore delegato della Sac dal 2016.