I Nas: si faccia luce su concorso dirigente Staff dell'Asp di Ragusa

Ragusa - Fare Luce.

La selezione all’Asp di Ragusa deve ancora avvenire, ma è partita già l’inchiesta della Magistratura scattata a seguito di una denuncia autografa depositata direttamente ai Carabinieri del Nas di Ragusa, e con la quale si contestano le procedure adottate dall’avviso interno per l’affidamento dell’incarico di Dirigente di Unità Operativa Complessa di Staff, un ufficio di supporto alla Direzione Generale.

Una poltrona molto ambita da quanti hanno i titoli per partecipare e che solleva un vespaio di sospetti.

Di cosa si tratta? Con un avviso del 13.12.2021 è stata indetta una procedura selettiva con la quale viene ammesso a partecipare il personale dirigente appartenente al profilo richiesto. Lo stesso avviso prevede che l’affidamento dell’incarico avverrà con esclusiva modalità di selezione comparativa dei curricula.



All’avviso rispondono in cinque candidati.

Il 14.1.2022, la delibera n.93, pubblicata sul sito aziendale ed avente ad oggetto: ”Ammissione dei candidati…”, introduce, però, un nuovo criterio di scelta. E qui l’affare s’ingrossa. I candidati scoprono che viene nominata una Commissione esterna che procederà anche all’espletamento di un colloquio e quindi alla graduatoria di merito.

In sostanza, si cambiano le regole di valutazione dopo avere preso visione dei partecipanti.

Perché non era stato previsto allora nell’avviso di selezione il colloquio per i partecipanti? E’ un elemento discrezionale o previsto dalla normativa vigente per il conferimento di incarichi all’Asp? Le modalità di nomina della Commissione sono state previste da un regolamento o sono frutto di scelte discrezionali?

L’Asp, sul motivo di fare ricorso al colloquio postumo, fornisce una motivazione: “Rilevato che il colloquio rappresenta uno strumento per una adeguata verifica delle capacità, delle attitudini e delle competente necessarie ad affrontare situazioni dinamiche e spesso complesse…”.

Le indagini dei Carabinieri del Nas appureranno la legittimità della procedura adottata.