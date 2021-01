Ictus, a Vittoria c'è un centro che vale Oro

Vittoria - La Stroke Unit dell'ospedale Riccardo Guzzardi di Vittoria, unica struttura di riferimento dell'Asp 7 di RAGUSA, e il sistema di assistenza all'ictus della intera provincia, sono stati riconosciuti come "Centro Oro" per il quarter Q3 del 2020, nell'ambito del programma ESO-Angels Awards 2020.

Il premio assegnato da Angels, certifica l'eccellenza nella gestione dell'ictus in ambito sia nazionale che europeo, sottolineando gli alti livelli sia da un punto di vista organizzativo che sanitario per la casistica e l'assistenza ai pazienti con ictus e soprattutto per la cura di primo livello: la trombolisi. Il direttore del reparto di Neruologia e della Stroke Unit è il dottor Antonello Giordano.