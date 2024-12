Il 2025 sarà l’anno dei ponti: ben 32 giorni di vacanza usandone solo 6 di ferie

Il 2025 può già essere considerato «l'anno dei ponti». Tuttavia, a differenza di Ragusa (soprannominata proprio «la città dei ponti»), in questo caso l’architettura non c’entra. Il riferimento è infatti ai ben 32 giorni di vacanza che sarà possibile concedersi utilizzandone appena 6 di ferie grazie al perfetto incastro di weekend e festività varie. Date in questo senso da cerchiare sul calendario, quelle di giovedì 2 e venerdì 3 gennaio, martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 aprile e venerdì 2 maggio.

Nemmeno il tempo di brindare al 2025 che sarà già tempo di guardare al primo ponte. Dato che Capodanno cadrà di venerdì, infatti, assentarsi da lavoro giovedì 2 e venerdì 3 consentirà di prendersi una (maxi) pausa fino a lunedì 6, giorno dell’Epifania. Totale: 6 giorni di vacanza (1, 2, 3, 4, 5 e 6 gennaio) con 2 di ferie (2 e 3 gennaio).

Addirittura 9 giorni liberi consecutivi potranno inoltre essere ricavati in concomitanza con il trittico ravvicinato composto da Pasqua (20 aprile), Pasquetta e 25 aprile. Questo perché la Festa della Liberazione cadrà di venerdì, di conseguenza andando in ferie martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 sarà possibile salutare i colleghi venerdì 18 aprile per poi ritrovarli lunedì 28. Totale: 9 giorni di vacanza (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 aprile) con 3 di ferie (22, 23 e 24 aprile).

Tre giorni di rinnovata operatività (lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 aprile) ed ecco un nuovo ponte, perfetto per organizzare un weekend lungo fuori porta: quello compreso tra giovedì primo maggio (Festa dei lavoratori) e domenica 4, ottenibile semplicemente stando in ferie venerdì 2. Se poi si avesse la possibilità di assentarsi dall’ufficio anche nei suddetti tre giorni post 25 aprile, va da sé che quelli di relax ininterrotto salirebbero addirittura a 16. Totale: 4 giorni di vacanza (1, 2, 3 e 4 maggio) con 1 di ferie (2 maggio).

A differenza dei precedenti, gli ultimi quattro ponti dell'anno saranno sfruttabili senza chiedere nemmeno un giorno di ferie. Primo di essi quello della Festa della Repubblica, dato che il 2 giugno cadrà di lunedì. ​ ​Totale: 3 giorni di vacanza (31 maggio, 1 e 2 giugno) con 0 di ferie.

Stesso discorso per Ferragosto, con la differenza che cadrà di venerdì. ​ ​Totale: 3 giorni di vacanza (15, 16 e 17 agosto) con 0 di ferie.

Dal mare alla montagna: al pari del 2 giugno, l'8 dicembre (Immacolata Concezione) sarà un lunedì. ​ ​Totale: 3 giorni di vacanza (6, 7 e 8 dicembre) con 0 di ferie.

A Natale si chiuderà infine in grande stile, dato che il 25 dicembre sarà un giovedì. Risultato: weekend «raddoppiato» con il graditissimo assist di Santo Stefano. ​ ​Totale: 4 giorni di vacanza (25, 26, 27 e 28 dicembre) con 0 di ferie.