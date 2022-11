Il Capotreno va in pensione e si commuove. VIDEO

Napoli - Un capotreno dell'Eav, l'azienda di trasporto pubblico della Campania, va in pensione dopo 34 anni e lo annuncia via interfono ai passeggeri, per molti dei quali era ormai un compagno di viaggio. Scatta l'applauso e poi il capotreno, Alfredo Venditti, va di persona nelle carrozze a salutare, commuovendosi fino alle lacrime: è commosso ed emozionato e il video in cui ringrazia tutti dicendo "ho cercato sempre di rispettarvi, anche quando ci sono stati disagi e guasti", ha fatto il giro del web. "Signore e signori, buongiorno. È il capotreno che vi parla per dirvi che tra quattro fermate vado in pensione, finisce la mia carriera lavorativa dopo 34 anni in questa azienda", esordisce Venditti nel suo annuncio. "Voglio dirvi - aggiunge - che sono stato onorato di servire la cittadinanza e ho cercato di dare sempre il meglio di me stesso"