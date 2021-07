Il cielo stellato più bello d'Italia? In Sicilia FOTO

Troina - E' Troina il primo borgo del Sud ad aver ottenuto la certificazione di qualità "I cieli più belli d'Italia" da parte di Astronomitaly, l'associazione che identifica i luoghi più belli del Paese dove osservare le stelle. Ne vediamo alcuni scorci nella fotogallery. "L'assenza di inquinamento luminoso nei tre punti di osservazione astronomica certificati - dice Fabio Venezia, sindaco del comune ennese - aprono il nostro territorio a nuove esperienze di astroturismo".

"In questi giorni è stata avviata anche la gara per la realizzazione di un percorso naturalistico - aggiunge - con un punto panoramico nell'area boscata di monte Muanà" per un importo di 250mila euro". Un punto privilegiato per scrutare la volta celeste di notte, vicino alla seducente necropoli preistorica, con spazio ristoro per i visitatori.