Il comandante Macaluso va in pensione, festa e bacio in pista VIDEO

Pantelleria, Tp - Festa a sorpresa al termine dell'ultimo volo del Comandante Andrea Macaluso, alla guida di un Atr DAT in forza alla base di Pantelleria. Dopo il saluto col water cannon all’atterraggio (foto allegata), che ha destato qualche polemica tra gli utenti social per lo spreco d’acqua, l'aereo ha raggiunto il parcheggio – dove ad attenderlo c’era anche la moglie - e lì è iniziato un piccolo party di congedo, che vediamo nelle immagini diffuse online dal canale “Sicilia in volo”.