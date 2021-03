Il Commissario Montalbano nel Ritiro di Maria a Scicli

Scicli - In molti si sono chiesti dove avesse sede il teatro della Compagnia amatoriale attorno a cui ruota la morte del signor Catalanotti, nell'ultimo episodio del Commissario Montalbano, andato in onda lunedì 8 marzo.

Le scene sono state girate nel Collegio di Maria, a Scicli da tutti conosciuto come "Il Ritiro". L'immobile si trova in via Castellana, tra piazza Italia e la chiesa di Aan Bartolomeo, al quartiere San Giuseppe.

Fondato nel 1757 per ospitare giovani donne dal difficile passato, cela un passato ben più antico. Varcato il portale, attraversati ambienti coperti da volte in pietra, si accede a un cortile dal quale si scopre la facciata di un palazzo nobiliare della Scicli degli inizi del Cinquecento, solcata da finestre con archi a sesto acuto sormontate da stemmi.

Si tratta di una preziosa testimonianza dell'architettura tardogotica iblea, pressoché unica nel suo genere a Scicli.

Quel quartiere è stato ribattezzato dagli uomini di cinema "Ettore Scola" perchè qui il grande regista ambientò il docufilm "Paese Mio" nel 2008.