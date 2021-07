Il Faraone di Marina di Acate FOTO

Marina di Acate - Salvatore Siciliano non voleva correre il rischio di passare inosservato e ha messo su’ una sorta di mausoleo egizio: “Ho fatto tutto da solo, a poco a poco, in tanti anni di paziente lavoro” racconta a Siciliainprogress l’uomo, originario di Mazzarino, un vero scultore con la passione per la storia e la cultura degli antichi egizi.

Coccodrilli, aquile, cavalli, sfingi e divinità intagliati direttamente nella pietra: roba da far invidia a Tutankhamon. Il Faraone però è Siciliano, di nome e di fatto, com'è scolpito scriverlo sulla facciata d’ingresso: con questi esterni, adorni di bassorilievi in marmo, chissà come saranno gli interni!